، "النيابة العامة" تحذر من أخطار المفرقعات والسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت النيابة العامة من الأخطار الجسيمة المحدقة من إساءة استعمال المفرقعات، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام المتفجرات والمفرقات، وما قد يتولد في هذا الشأن من أضرار.

جاء ذلك عبر حسابها على تويتر، حيث نشرت إنفوغرافيك توعويًا، متمنين للجميع عيداً سعيداً وآمناً.