، "الفهيد" يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّه بالجهود التي أولتها الدولة في خدمة المعتمرين

رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

ونوّه "الفهيد" بالجهود التي أولتها الدولة -رعاها الله- في خدمة المعتمرين طيلة شهر رمضان، وتقديم كل الخدمات والرعاية لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم في جو إيماني مفعم بالأمن والراحة والطمأنينة، مشيراً إلى الجهود الكشفية التي بذلتها المؤسسة، حيث قدّمت أكثر من 5350 ساعة تطوعية شارك فيها كشافة المؤسسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

واختتم "الفهيد" حديثه سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة قيادةً وشعباً، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على بلادنا استقرارها وأمنها.