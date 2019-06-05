، لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج تنظم حفل معايدة ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، مساء اليوم الأربعاء، حفل معايدة بمقر اللجنة، حضره عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو الإفتاء الشيخ خلف المطلق، وعدد من الأهالي ورجال العلم والفكر والأدب والإعلام.
واستعرض رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، في كلمته، كيانات اللجنة وبرامجها وفرق التطوع وتطلعات اللجنة بأن يصل عدد المتطوعين إلى ألف شخص وفق رؤية الوطن 2030.
من جهته، هنّأ الدكتور "المطلق" الحضور بعيد الفطر وأشاد بدور لجنة الأفلاج وما تنفذه من أعمال تطوعية، كما تحدث عن نفع الناس واحتساب الأجر وحث على العمل الصالح، وثمّن دور الجمعيات في الأعمال الخيرية.
وشكر للجنة دورها في تنظيم هذا الاحتفال والاجتماع، داعياً إلى تنظيم مثل هذه الاجتماعات الدورية بين الأهالي للتناقش والتحاور.
وشدد على عظم فائدة هذه المبادرة التي تجمع أهالي الأفلاج يوم العيد وعظيم أثرها في التعارف والتآلف على أن يقوم كل واحد بدوره في خدمة المجتمع والاهتمام بمصالح الوطن العامة.
ودعا كل مثقف إلى أن يأخذ مكانه في دعم مسيرة الوطن التنموية ومؤازرة القائمين عليها.
وأضاف: حق الوطن على أبنائه المثقفين كبير في تقوية اللحمة الوطنية وقيادة المسيرة الثقافية والوقوف في وجوه الأفكار الفاسدة التي تفرق الشباب .
بدوره، تحدث عضو الإفتاء الشيخ خلف المطلق عن دور الدولة المباركة في إنشاء مراكز الشباب لحفظ وقتهم، لما يعود عليهم بالنفع والفائدة وحماية الوطن من الغزو الفكري وثمن جهود اللجنة بجميع برامجها.
وتجول الجميع في بعض كيانات لجنة تنمية الأفلاج واطلعوا على البرامج المنفذة بها.
لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج تنظم حفل معايدةمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-06-05
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، مساء اليوم الأربعاء، حفل معايدة بمقر اللجنة، حضره عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو الإفتاء الشيخ خلف المطلق، وعدد من الأهالي ورجال العلم والفكر والأدب والإعلام.
واستعرض رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، في كلمته، كيانات اللجنة وبرامجها وفرق التطوع وتطلعات اللجنة بأن يصل عدد المتطوعين إلى ألف شخص وفق رؤية الوطن 2030.
من جهته، هنّأ الدكتور "المطلق" الحضور بعيد الفطر وأشاد بدور لجنة الأفلاج وما تنفذه من أعمال تطوعية، كما تحدث عن نفع الناس واحتساب الأجر وحث على العمل الصالح، وثمّن دور الجمعيات في الأعمال الخيرية.
وشكر للجنة دورها في تنظيم هذا الاحتفال والاجتماع، داعياً إلى تنظيم مثل هذه الاجتماعات الدورية بين الأهالي للتناقش والتحاور.
وشدد على عظم فائدة هذه المبادرة التي تجمع أهالي الأفلاج يوم العيد وعظيم أثرها في التعارف والتآلف على أن يقوم كل واحد بدوره في خدمة المجتمع والاهتمام بمصالح الوطن العامة.
ودعا كل مثقف إلى أن يأخذ مكانه في دعم مسيرة الوطن التنموية ومؤازرة القائمين عليها.
وأضاف: حق الوطن على أبنائه المثقفين كبير في تقوية اللحمة الوطنية وقيادة المسيرة الثقافية والوقوف في وجوه الأفكار الفاسدة التي تفرق الشباب .
بدوره، تحدث عضو الإفتاء الشيخ خلف المطلق عن دور الدولة المباركة في إنشاء مراكز الشباب لحفظ وقتهم، لما يعود عليهم بالنفع والفائدة وحماية الوطن من الغزو الفكري وثمن جهود اللجنة بجميع برامجها.
وتجول الجميع في بعض كيانات لجنة تنمية الأفلاج واطلعوا على البرامج المنفذة بها.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
07:44 PM
"المطلق" يؤكد أهمية العمل لتقوية اللحمة الوطنية
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، مساء اليوم الأربعاء، حفل معايدة بمقر اللجنة، حضره عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو الإفتاء الشيخ خلف المطلق، وعدد من الأهالي ورجال العلم والفكر والأدب والإعلام.
واستعرض رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، في كلمته، كيانات اللجنة وبرامجها وفرق التطوع وتطلعات اللجنة بأن يصل عدد المتطوعين إلى ألف شخص وفق رؤية الوطن 2030.
من جهته، هنّأ الدكتور "المطلق" الحضور بعيد الفطر وأشاد بدور لجنة الأفلاج وما تنفذه من أعمال تطوعية، كما تحدث عن نفع الناس واحتساب الأجر وحث على العمل الصالح، وثمّن دور الجمعيات في الأعمال الخيرية.
وشكر للجنة دورها في تنظيم هذا الاحتفال والاجتماع، داعياً إلى تنظيم مثل هذه الاجتماعات الدورية بين الأهالي للتناقش والتحاور.
وشدد على عظم فائدة هذه المبادرة التي تجمع أهالي الأفلاج يوم العيد وعظيم أثرها في التعارف والتآلف على أن يقوم كل واحد بدوره في خدمة المجتمع والاهتمام بمصالح الوطن العامة.
ودعا كل مثقف إلى أن يأخذ مكانه في دعم مسيرة الوطن التنموية ومؤازرة القائمين عليها.
وأضاف: حق الوطن على أبنائه المثقفين كبير في تقوية اللحمة الوطنية وقيادة المسيرة الثقافية والوقوف في وجوه الأفكار الفاسدة التي تفرق الشباب .
بدوره، تحدث عضو الإفتاء الشيخ خلف المطلق عن دور الدولة المباركة في إنشاء مراكز الشباب لحفظ وقتهم، لما يعود عليهم بالنفع والفائدة وحماية الوطن من الغزو الفكري وثمن جهود اللجنة بجميع برامجها.
وتجول الجميع في بعض كيانات لجنة تنمية الأفلاج واطلعوا على البرامج المنفذة بها.
، لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج تنظم حفل معايدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج تنظم حفل معايدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.