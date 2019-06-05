صور.. الوليد بن طلال يقضي العيد مع حفيداته ويعلق: “عيد رياضي”

نشر الأمير الوليد بن طلال على حسابه في تويتر صوراً تجمعه مع حفيداته في أول أيام عيد الفطر المبارك، معلقاً عليها بـ “عيد رياضي”.

وظهر الأمير الوليد وهو يرتدي لباس البحر وكذلك الحفيدات، فيما بدت السعادة على محياهن وهن يستمتعن بالماء في الجو الحار. ويحرص الوليد على نشر صور النزهات والجولات التي يقوم بها مع حفيداته الخمس وهن: جنى وسارة ومايا ودلال ونورة، سواء كانت في المدن أو البر.