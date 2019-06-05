7 عروض سيرك و12 مسرحية تضيء “عيد السعودية” في 5 مدن

كشفت الهيئة العامة للترفيه إطلاق 12 مسرحية و7 عروض سيرك اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما خصت الرياض بـ4 عروض مسرحية بطولة نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب.

ففي مدارس الرياض تنطلق الليلة مسرحية «عالم لمسة» وتستمر لمدة 4 أيام متتالية، فيما تعرض مسرحية «أمين وشركاؤه» في مدارس التربية الإسلامية اعتبارا من اليوم اليوم أيضا، ولمدة 3 أيام، كما يبدأ عرض مسرحيتي «عنتر المفلتر» بطولة الكويتي طارق العلي على مسرح جامعة الأميرة نورة، و«فوق كوبري ستانلي» للمصري محمد سعد (اللمبي) على مسرح جامعة دار العلوم، اعتبارا من ثاني أيام العيد ولمدة 3 أيام متواصلة. وفي الدمام، تنطلق الليلة مسرحيتا «ليلة زفاف المرحوم» بطولة طلعت زكريا وحسن يوسف على مسرح الظهران أكسبو، و«رحلة بدينار ونص» على مسرح أمانة المنطقة الشرقية. أما في الإحساء فستعرض 3 مسرحيات هي: «ميكي أفندي» للمصري أحمد بدير، و«عجائب غرائب» و«ريا وسكينة». أما الطائف فتشهد انطلاق مسرحية «قو نينجا» في منتزه الردف اعتبارا من الليلة، وتستمر لمدة 5 أيام، إضافة إلى مسرحية «أشباح هونولولو» التي ستعرض اعتبارا من يوم غد ولمدة 3 أيام متتالية.

وفي المدينة المنورة تعرض مسرحية «أبو قدحة» بطولة الفنان السعودي فايز المالكي في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام أيضا. كما تطلق الهيئة العديد من عروض السيرك اعتبارا من اليوم ولمدة 5 أيام، أبرزها سيرك «إلواز» في الساحة الخارجية للنخيل مول بالرياض، وعرض ألعاب الخفة مع روب ليك في مدارس المملكة بالرياض، فيما ينطلق «سيرك هوليوود» في منتزه الملك عبدالله – بالواجهة البحرية بالدمام، وعرض «شادو لاند» في معرض الظهران الدولي، و«سيرك دهشة» في الراشد سكوير بالأحساء، و«السيرك الأفريقي» في منتزه الرُدّف بالطائف، بينما ينطلق «سيرك أمريكانو» في ساحة غرناطة مول بالرياض، اعتبارا من ثاني أيام العيد ولمدة 5 أيام متواصلة.

«عالم لمسة» – مدارس الرياض

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«أمين وشركاؤه» – مدارس التربية الإسلامية

«عنتر المفلتر» – جامعة الأميرة نورة

«فوق كوبري ستانلي» – جامعة دار العلوم