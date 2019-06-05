القيادة تهنئ الملك كارل السادس عشر جوستاف باليوم الوطني للسويد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى الملك كارل السادس عشر جوستاف، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب مملكة السويد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن السويد تحتفل بيومها الوطني في السادس من يونيو من كل عام، وكان يعرف سابق باسم يوم العلم، وهو يشير إلى ثلاثة تواريخ، تتويج الملك السويدي غوستاف فاسا في 1523م، وإقرار الدستور السويدي في 1809والذي حصلت بموجبه البلاد على قوانين مهمة تضمن حقوق المواطنين في حرية التعبير وحماية المواطن والملكية الشخصية، وإقرار العلم السويدي في 1916.