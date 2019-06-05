السعودية: نتابع بقلق تطورات الأوضاع في السودان

أكدت الحكومة السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة، التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وإذ تعرب المملكة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، فإنها لتأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتؤكد المملكة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

كما تؤكد المملكة على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير، وتتمنى أن يتجاوز سريعًا الظروف والصعاب التي يمر بها.

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وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه صباح اليوم الأربعاء، دعوة جديدة لكل «القوى السياسية» السودانية، يطالب خلالها بـ«طي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل...».

وقال البرهان (في كلمة بمناسبة عيد الفطر، بثها التلفزيون الرسمي السوداني): «نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى.. ستتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام.. التغيير الذي يمر به السودان يأتي في ظل ظروف صعبة».

وشدد (بحسب وكالة الأنباء الألمانية) على أنه «لا مناص إلا للاحتكام لإرادة الشعب، ورفض الأجندات الخارجية.. نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية، وسيتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام في الخرطوم...».

