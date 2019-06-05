انقلاب باص في جدة.. وإصابة 9 أشخاص

أسفر حادث انقلاب باص شمال كوبري ذهبان بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 9 أشخاص، وباشرت فيه الجهات المعنية الحادث في حينه.

وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بجدة، تلقت في تمام الساعة (11:59) بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص نتج عنه 9 إصابات.

وأضاف أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر (997) هرعت 4 فرق إسعافية وفرقة عناية متقدمة، إضافة إلى القائد الميداني محمد الشريف، إلى موقع الحادث.

وأوضح أنه تبين وجود 9 إصابات توزعت كالتالي: إصابة حرجة و4 إصابات حالتها متوسطة، و4 إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع.

وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة إنه تم تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع للمصابين، ونقل الحالات التسع إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.