الحصيني: أول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة

‏‏توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، تقدم أول كتلة صيفية حارة باتجاه المملكة.

وقال الحصيني في تغريدة له بحسابه بموقع التواصل تويتر، أنه تم ملاحظة أول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس، هطول أمطار متفاوتة من مكان الى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وصولًا للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق.

وأشار الحصيني إلى أنه تم ملاحظة أول كتلة صيفية حارة، تتقدم نواحي المملكة.

من جانبه، توقع خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، تأثر اجواء المملكة بكتلة حارة؛ متوقعًا أن تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق إلى 49 درجة مئوية.

وأوضح كراني، أنه من المتوقع استمرار التراكم السحابي على القطاع الغربي، ويزداد كثافة على الجزء الأوسط وشمالًا، مع فرصة أمطار رعدية.

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وتابع أن الأجواء تعيش تحت تأثير كتلة حارة ذات محورين، أحدها متمركز على القطاع الشرقي والآخر على الغربي، بدرجات عظمى متوقعة ما بين 44 –49 درجة مئوية في الظل، ناصحا بالابتعاد عن الشمس ما أمكن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس الأربعاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية.

واضافت أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك والجوف في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على غرب وشرق المملكة.