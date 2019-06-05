السعودية اليوم / مساعد قائد حرس الحدود بجازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "جاري"



صامطة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

أدى مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان العميد ركن سالم زاهر الشهري , ومساعد قائد قطاع حرس الحدود بمحافظة الحرث المقدم إبراهيم صفحي ، وجموع من المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية أبو حجر الأسفل التابعة لمحافظة صامطة, صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل الرقيب أحمد بن عبده يحي جاري أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع الحرث , الذي استشهد، أثناء قيامه بعمله في الدفاع عن دينه ووطنه والتصدي للعدو بمحافظة الحرث.

كما أدى الصلاة على الشهيد عدداً من القيادات الأمنية بحرس الحدود بالمنطقة.

// انتهى //

19:43ت م

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