السعودية اليوم / "الخطوط السعودية" بدأت تسيّير رحلاتها المباشرة إلى "أثينا"



جدة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

بدأت "الخطوط

وجرى تدشين أولى الرحلات المغادرة صباح اليوم بمطار الملك خالد الدولي في الرياض ، بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس ، ومديري الجهات الحكومية العاملة بالمطار ، حيث جرى استقبال وخدمة الضيوف المغادرين إلى أثينا عبر منصات خاصة ، كما قدمت "السعودية" لضيوفها على الرحلة الأولى هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

وغادرت الرحلة رقم (SV191) مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (09:35) صباحاً بالتوقيت المحلي واستغرقت الرحلة أربع ساعات لتصل إلى أثينا الساعة (13:35) ظهراً ، حيث جرى الاحتفال في مطار أثينا الدولي بوصول أولى رحلات الخطوط السعودية وتدشين الرحلات المباشرة والمنتظمة بين المملكة واليونان التي سوف تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوفير فرص استثمارية ورحلات سياحية ، بالإضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف من ضمنهم الحجاج والمعتمرين والضيوف المواصلين ورجال الأعمال والسياح مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات "السعودية" للوجهات الداخلية والدولية التي تصل إليها ، وكذلك رحلات أعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي.

من جانب آخر تدشن الخطوط السعودية صباح غدٍ ، رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى "مراكش" ثاني وجهاتها الدولية الجديدة خلال عام 2019م ، ومحطتها الثانية في المغرب بعد الدار البيضاء ، انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وبواقع ثلاث رحلات في الاتجاه الواحد أسبوعيا.

ويأتي تدشين الوجهات الجديدة للخطوط السعودية ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه والخطة الاستراتيجية (sv2020) ، وذلك بالتوسع في التشغيل الدولي وفي إطار الاستثمار الأمثل للأسطول الذي يشهد تنفيذ أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة منذ إنشائها لتحديثه وتنميته بأحدث ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم ، مما يتيح للناقل الوطني طرح المزيد من السعة المقعدية لخدمة القطاع الداخلي وتدشين وجهات دولية جديدة.

// انتهى //

19:42ت م

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جدة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسبدأت "الخطوط السعودية " اليوم ، تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى عاصمة اليونان "أثينا" ، انطلاقاً من الرياض وبواقع (4) رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد.وجرى تدشين أولى الرحلات المغادرة صباح اليوم بمطار الملك خالد الدولي في الرياض ، بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس ، ومديري الجهات الحكومية العاملة بالمطار ، حيث جرى استقبال وخدمة الضيوف المغادرين إلى أثينا عبر منصات خاصة ، كما قدمت "السعودية" لضيوفها على الرحلة الأولى هدايا تذكارية بهذه المناسبة.وغادرت الرحلة رقم (SV191) مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (09:35) صباحاً بالتوقيت المحلي واستغرقت الرحلة أربع ساعات لتصل إلى أثينا الساعة (13:35) ظهراً ، حيث جرى الاحتفال في مطار أثينا الدولي بوصول أولى رحلات الخطوط السعودية وتدشين الرحلات المباشرة والمنتظمة بين المملكة واليونان التي سوف تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوفير فرص استثمارية ورحلات سياحية ، بالإضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف من ضمنهم الحجاج والمعتمرين والضيوف المواصلين ورجال الأعمال والسياح مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات "السعودية" للوجهات الداخلية والدولية التي تصل إليها ، وكذلك رحلات أعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي.من جانب آخر تدشن الخطوط السعودية صباح غدٍ ، رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى "مراكش" ثاني وجهاتها الدولية الجديدة خلال عام 2019م ، ومحطتها الثانية في المغرب بعد الدار البيضاء ، انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وبواقع ثلاث رحلات في الاتجاه الواحد أسبوعيا.ويأتي تدشين الوجهات الجديدة للخطوط السعودية ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه والخطة الاستراتيجية (sv2020) ، وذلك بالتوسع في التشغيل الدولي وفي إطار الاستثمار الأمثل للأسطول الذي يشهد تنفيذ أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة منذ إنشائها لتحديثه وتنميته بأحدث ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم ، مما يتيح للناقل الوطني طرح المزيد من السعة المقعدية لخدمة القطاع الداخلي وتدشين وجهات دولية جديدة.// انتهى //19:42ت م0087

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