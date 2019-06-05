السعودية اليوم / الأزهر يدين الهجوم الإرهابي بالعريش



القاهرة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

أدان الأزهر الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم، وأسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة وستة مجندين.

وأكد الأزهر، في بيان اليوم، تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل في القضاء على الإرهاب، مشددًا على أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين بيوم العيد، وأن المصريين مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.

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17:40ت م

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