السعودية اليوم / أمطار على مركز شقري بمنطقة تبوك



تبوك 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة على مركز شقري التابع لمنطقة تبوك شملت المركز وضواحيه روافه والحفرة والعلوا والابيضات والبترا والخنبره , وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله أمطار خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

17:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.