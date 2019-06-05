2019-06-05

بعد 7 أيام من البحث.. العثور على مفقود وادي الدواسر متوفى

متابعات الخليج 365 - وادي الدواسر

عثرت فرق الإنقاذ على جثمان مفقود وادي الدواسر متوفى، اليوم الأربعاء، شمال جبل أسلم غرب المحافظة.

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وعثرت الأجهزة الأمنية بمعاونة فريق من المتطوعين، على جثمان متابعات الخليج 365 حشر بن سويد المسعري الدوسري، الذي كان مفقودًا منذ 24 رمضان.

يذكر أن المفقود كان قد توجه بسيارته قاصدًا مكة لأداء العمرة، إلا أن عائلته فقدت الاتصال معه قبل عدة أيام، ولم يعرف مكانه إلى أن عُثر على جثمانه اليوم الأربعاء.