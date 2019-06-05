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2019-06-05 سجون مكة تستقبل 866 زائرًا وزائرة في أول أيام عيد الفطر متابعات الخليج 365 - واس استقبلت سجون محافظات منطقة مكة المكرمة أول أيام عيد الفطر، أكثر من 866 زائراً وزائرة لذويهم النزلاء والنزيلات, وذلك بعد الانتهاء من مراسم الاحتفال بالعيد من قبل منسوبي ومنسوبات السجون مع النزلاء والنزيلات.

وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة بالنيابة العميد الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي أن عدد الزوار الرجال بلغ نحو 480 شخصاً لذويهم النزلاء ، في حين بلغ عدد الزائرات النساء 386 زائرة ، وشملت هذا الإحصائية برنامجي إشراقة وثقة داخل سجن بريمان ، وإصلاحية جدة ، وإصلاحية العاصمة المقدسة ، والسجن العام بمكة ، والإدارة العامة بسجن جدة ، وإدارة الإبعاد بمركز الخدمات العامة في الشميسي، وسجن الطائف، وسجن الخرمة، وسجن رنية، وسجن القنفذة، وسجن رابغ، وسجن العرضية، وأخيراً سجن تربة.

وأكد أن ذلك يأتي إيماناً من المديرية العامة للسجون بأهمية تعزيز القيم الإسلامية في نفوس النزلاء واستشعاراً لدورها في أمن المجتمع وسلامته ، وتأصيلاً للهدي النبوي بإدخال الفرح والسرور على المسلمين ومشاركة النزلاء في الاحتفال بالعيد الذي يُعد وجهاً من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية للنزلاء كافة بلا استثناء.

وبين الغامدي أنه جرى توفير أكثر من ألف كيلو حلوى مخصصة للاحتفال بهذه المناسبة ، حيث جرى توزيعها على النزلاء والنزيلات والعاملين والعاملات والزوار والزائرات على محافظات منطقة مكة المكرمة ، مشيراً إلى أن فترات الزيارات هي صباحية ومسائية.

وتستمر احتفالات عيد الفطر المبارك لمدة يومين متتالين في سجون منطقة مكة المكرمة ، حيث يشارك جميع منسوبي السجون فرحة العيد مع النزلاء وقضاء الوقت معهم.









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