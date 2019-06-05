- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. جندي بالحد الجنوبي: عيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. جندي بالحد الجنوبي: عيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه رئيس الرقباء جابر بن هويج آل فطيح اليامي، تهنئة خاصة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالأمن والأمان.
وقال اليامي، في مقطع فيديو متداول: إن العيد الحقيقي يكون بالدفاع عن الدين والوطن تحت طلقات النيران على الحد الجنوبي، جاء ذلك ردًّا على سؤال وجهه له أحد زملائه هل أنت مرابط بالعيد.
وأضاف اليامي مهنئًا المواطنين بالعيد قائلًا: “كل عام والجميع بخير، عيدوا في أمان، وحنا دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان وأن ينصرنا”.
واختتم اليامي حديثه بعدد من الأبيات الشعرية، التي عبر من خلالها عن شجاعة المرابطين ومثابرتهم في حماية حدود الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جندي بالحد الجنوبي: عيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.