فيديو.. جندي بالحد الجنوبي: عيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن

2019-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه رئيس الرقباء جابر بن هويج آل فطيح اليامي، تهنئة خاصة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالأمن والأمان.

وقال اليامي، في مقطع فيديو متداول: إن العيد الحقيقي يكون بالدفاع عن الدين والوطن تحت طلقات النيران على الحد الجنوبي، جاء ذلك ردًّا على سؤال وجهه له أحد زملائه هل أنت مرابط بالعيد.

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وأضاف اليامي مهنئًا المواطنين بالعيد قائلًا: “كل عام والجميع بخير، عيدوا في أمان، وحنا دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان وأن ينصرنا”.

واختتم اليامي حديثه بعدد من الأبيات الشعرية، التي عبر من خلالها عن شجاعة المرابطين ومثابرتهم في حماية حدود الوطن.