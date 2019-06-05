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شاهد.. الشيخ محمد بن راشد يلاعب أحفاده ويحملهم على ظهره في العيد
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حسابه بموقع “إنستجرام”، صورة للشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، وهو يجلس وسط أحفاده، أثناء احتفاله معهم بعيد الفطر المبارك.
وأظهرت صورة نشرتها الشيخة مريم بنت محمد بن راشد على حسابها في إنستجرام، الشيخ محمد بن راشد وهو يلاعب أحد أحفاده ويحمله على ظهره.
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