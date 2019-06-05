الاستعلام عن قروض بنك التسليف، يمكن الاستعلام عن قرض التسليف والإدخار برقم الحساب أو السجل المدني أو الهوية الوطنية للكفيل، قام بنك التسليف والادخار السعودي بالإعلان عن عدد من الشروط التي تمكن المواطن السعودي من الاستفادة بهذه القروض، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون لديه عمل يمكنه من الانتظام في تسديد القروض ولا يقل هذا الدخل عشرة آلاف ريال سعودي، يتاح قرض التسليف للأسرة وكذلك للشباب من أجل الزواج، كما يتيح الرابط الخاص ببنك التنمية الاجتماعية عن الأقسام الشهرية للقرض وأيضا الأقساط المتبقية من خلال الحساب الشخصي الخاص، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة طريقة الاستعلام عن قروض بنك التسليف بالسعودية.

وتتعدد مسميات قروض بنك التسليف والادخار السعودي ما بين قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم وغيرهم من المسميات الأخرى القروض، ويتم تسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي 30 يوم على حصوله على القرض من البنك، وتبدأ الأقساط الشهرية للبنك بداية من 300 ريال كحد أدنى وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف.

طريقة التسجيل في بنك التسليف

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أولا قم بالدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعي المعروف باسم بنك التسليف.

ثم أضغط علي تسجيل جديد ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم انتظر رسالة التأكيد علي الجوال المسجل علي الموقع لتفعيل عملية التسجيل.

يمكن التقديم علي القرض والمبلغ المراد اقتراضه.

التقديم على قروض بنك التسليف

الأرقام الخاصة ببنك التسليف في المملكة العربية السعودية

رقم بنك التسليف بمدينة جدة 0126688060.

رقم بنك التسليف بمدينة مكة المكرمة 0125765357.

رقم بنك التسليف بمدينة الطائف 0127375688 .

رقم بنك التسليف بمدينة الرياض 0112093790.

رقم بنك التسليف بمدينة الدمام 0138315875.

رقم بنك التسليف بمدينة المدينة المنورة 0148490713.

رقم بنك التسليف بمدينة الاحساء 0135830306.

أم عن رقم الإدارة العامة فهو 0112746444.

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