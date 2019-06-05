شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستصل درجة الحرارة في السعودية إلى الـ 49 خلال الأيام المقبلة ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد خبير الأرصاد حسن كراني تأثر أجواء المملكة بكتلة حارة، متوقعًا أن تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق إلى 49 درجة مئوية خلال أيام العيد، مشيرا إلى استمرار تراكم السحاب على القطاع الغربي والذي يزداد كثافة على الجزء الأوسط وشمالًا مع فرصة أمطار رعدية.

و أشار كراني إلى أن الأجواء ستبقى تحت تأثير كتلة حارة ذات محورين؛ إحداها متمركز على القطاع الشرقي، والآخر على الغربي، بعظمى متوقعة ما بين 44_49 مئوية في الظل، ونبه بضرورة الابتعاد عن الشمس لشدتها.

وحذر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند على ضرورة تجنب التعرض للشمس حين تكون الأشعة في ذروتها من 10 ص حتى 3 م، و زاد قائلا لا تكن في العراء عندما يكون ظلك أقصر من طولك. مع ضرورة استخدم نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية وضرورة شرب الماء وبكميات كبيرة .

بدوره أوضح خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن حالة من الأمطار المتفاوتة تشهدها بعض مناطق المملكة وصفها بالخفيفة وشبه الغزيرة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق.، مؤكدا أن أول كتلة صيفية حارة تتقدم للمملكة