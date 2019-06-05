شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف ينقل تهاني القيادة لضباط وأفراد حرس الحدود بعيد الفطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

قام أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز اليوم, بزيارة لقيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل سموه معهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

وكان في استقبال أمير منطقة الجوف، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر, وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط ومنسوبي قيادة حرس الحدود، الذين تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وزار أمير منطقة الجوفمركز أبو طلحة الحدودي, والتقى منسوبي المركز الذين قدمو لأمير منطقة الجوفالتهنئة بالعيد السعيد.

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بعد ذلك تناول أمير منطقة الجوف وجبة الغداء.

ونوه أمير منطقة الجوف بالدور الفاعل الذي يقومون به ضباط وأفراد حرس الحدود في حمايه حدود المملكة من ضعاف النفوس وكل من يحاول العبث في أمن هذا الوطن العزيز،مؤكداً على استمرار العطاء والاداء المميز.

حضر الاستقبال رئيس مركز الحديثة جريد الجريد.