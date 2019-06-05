أمانة الرياض تعايد الأطفال المنومين في مستشفى قوى الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في إطار الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها أمانة منطقة الرياض خلال موسم عيد الفطر المبارك، زار فريق من الأمانة، صبيحة ثاني أيام العيد، الأطفال المنومين في مستشفى قوى الأمن، بهدف رسم البهجة على محياهم، ومشاركتهم فرحة العيد، بعد أن حرمهم المرض إمكانية حضور الفعاليات التي تنظمها الأمانة في 30 موقعا متفرقا داخل مدينة الرياض.

ووزع فريق الأمانة الهدايا والحلوى على الأطفال، ونقل بهجة العيد إلى داخل المستشفى، وستستمر الزيارات حتى ثالث أيام العيد بمشيئة الله إيمانا بأن فرحة العيد لا تكتمل إلا عندما ترتسم الابتسامة على شفاه الأطفال الذين يمثلون أحد أهم أعمدة المجتمع.