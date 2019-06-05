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أصدرت مجموعة الترويكا التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج بياناً أدانت من خلاله أحداث العنف الأخيرة التي وقعت مؤخراً في الخرطوم.
وقالت المجموعة في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم: "تدين الترويكا الهجمات العنيفة التي وقعت في السودان يوم 3 يونيو، والتي أفضت إلى مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين المدنيين".
كما رحبت الترويكا بالبيان الصادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، وأعربت عن تأييدها للدور المهم للاتحاد في تسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك مطالبته بنقل السلطة فوراً لحكومة مدنية.
الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تدين أحداث العنف بالخرطوموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-05
أصدرت مجموعة الترويكا التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج بياناً أدانت من خلاله أحداث العنف الأخيرة التي وقعت مؤخراً في الخرطوم.
وقالت المجموعة في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم: "تدين الترويكا الهجمات العنيفة التي وقعت في السودان يوم 3 يونيو، والتي أفضت إلى مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين المدنيين".
كما رحبت الترويكا بالبيان الصادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، وأعربت عن تأييدها للدور المهم للاتحاد في تسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك مطالبته بنقل السلطة فوراً لحكومة مدنية.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
04:57 PM
رحبت ببيان الاتحاد الأفريقي وأعربت عن تأييدها له في تسوية الأزمة
أصدرت مجموعة الترويكا التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج بياناً أدانت من خلاله أحداث العنف الأخيرة التي وقعت مؤخراً في الخرطوم.
وقالت المجموعة في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم: "تدين الترويكا الهجمات العنيفة التي وقعت في السودان يوم 3 يونيو، والتي أفضت إلى مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين المدنيين".
كما رحبت الترويكا بالبيان الصادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، وأعربت عن تأييدها للدور المهم للاتحاد في تسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك مطالبته بنقل السلطة فوراً لحكومة مدنية.
، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تدين أحداث العنف بالخرطوم ،
المصدر : الخليج 365
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