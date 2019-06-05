، كشافو صعوبات التعلم يحققون المستوى الذهبي في خدمة ضيوف الرحمن ،

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شاركت جوالة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث حقق القسم الكشفي بالجمعية المستوى الذهبي للخدمة، بإشراف القائد أحمد الزهراني ومعاذ الحربي ومتابعة من أحمد القحطاني، ومحمد المحفوظ، وبدر الفريدي.
وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً لجهود قيادتنا الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتوجيهات وتطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز؛ لبذل كل الجهود لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان أن هذا العمل والجهد المتميز ينعكس بالإيجاب على شخصية الكشاف، ويحقق آماله وتطلعاته ورغباته، وينال أجراً عظيماً في الآخرة، منوهاً بتعاون الجميع الذي ينم عن حبهم للعمل التطوعي النابع من واجبهم الديني، ويحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
وأضاف "آل عثمان" أن الجمعية تتطلع إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعلم مجاناً على مستوى المملكة، بدعم ومؤازرة الجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي؛ سعياً لتطوير وتألق أبنائنا التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات.
كشافو صعوبات التعلم يحققون المستوى الذهبي في خدمة ضيوف الرحمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-05
شاركت جوالة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث حقق القسم الكشفي بالجمعية المستوى الذهبي للخدمة، بإشراف القائد أحمد الزهراني ومعاذ الحربي ومتابعة من أحمد القحطاني، ومحمد المحفوظ، وبدر الفريدي.
وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً لجهود قيادتنا الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتوجيهات وتطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز؛ لبذل كل الجهود لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان أن هذا العمل والجهد المتميز ينعكس بالإيجاب على شخصية الكشاف، ويحقق آماله وتطلعاته ورغباته، وينال أجراً عظيماً في الآخرة، منوهاً بتعاون الجميع الذي ينم عن حبهم للعمل التطوعي النابع من واجبهم الديني، ويحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
وأضاف "آل عثمان" أن الجمعية تتطلع إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعلم مجاناً على مستوى المملكة، بدعم ومؤازرة الجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي؛ سعياً لتطوير وتألق أبنائنا التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
04:26 PM
"آل عثمان": الجمعية تتطلع إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة
شاركت جوالة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث حقق القسم الكشفي بالجمعية المستوى الذهبي للخدمة، بإشراف القائد أحمد الزهراني ومعاذ الحربي ومتابعة من أحمد القحطاني، ومحمد المحفوظ، وبدر الفريدي.
وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً لجهود قيادتنا الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتوجيهات وتطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز؛ لبذل كل الجهود لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان أن هذا العمل والجهد المتميز ينعكس بالإيجاب على شخصية الكشاف، ويحقق آماله وتطلعاته ورغباته، وينال أجراً عظيماً في الآخرة، منوهاً بتعاون الجميع الذي ينم عن حبهم للعمل التطوعي النابع من واجبهم الديني، ويحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
وأضاف "آل عثمان" أن الجمعية تتطلع إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعلم مجاناً على مستوى المملكة، بدعم ومؤازرة الجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي؛ سعياً لتطوير وتألق أبنائنا التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات.
، كشافو صعوبات التعلم يحققون المستوى الذهبي في خدمة ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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