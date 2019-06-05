، شاهد.. حادث مروري مروع لسائق مركبة متهور بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - السيارة تحركت بسرعة جنونية واصطدمت بمواقف أحد المولات

أظهرت مقاطع فيديو وصور تداولها نشطاء "تويتر" وقوع حادث مروري مروع، قبل فجر يوم العيد، بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بجدة، حيث اصطدمت سيارة تسير بسرعة جنونية بأرصفة وحواجز وزجاج أحد البنوك، ومواقف أحد المولات المعروفة، فيما أنقذت العناية الإلهية مرتادي الطريق، وكذلك عدم وجود متسوقين بالمول.

وأظهر أحد المقاطع اقتحام السيارة بسرعة جنونية واصطدامها بأرصفة وأحواض زرع ولوحة كبيرة تابعة للمول والزجاج، ثم قفزت المركبة بسبب قوة الاصطدام، مما أحدث أضراراً واسعة.

وأكد النشطاء أن العناية الإلهية أنقذت مرتادي الطريق، إضافة إلى عدم وجود متسوقين في المول في هذا الوقت المتأخر، وانشغال الناس بالتجهيز لصلاة العيد، بينما نُقِل السائق للمستشفى لتلقي العلاج.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقاتها؛ لمعرفة أسباب وقوع الحادث والأضرار الناجمة عنه.