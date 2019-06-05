أول قرار من السعودية بعد جدل هلال شوال

اتخذت المملكة العربية السعودية، قرارا جديدا بشأن تحري الأهلة للأشهر الهجرية، وذلك بعد الجدل الذي دار حول هلال شهر شوال لعام 1440 هجري.

وأكد تقارير صحفية سعودية أن الرياض ستعتمد، بدءا من شهر رمضان المقبل، على مركز برج الساعة في مكة كمرصد إسلامي للأهلة، في شهر رمضان وشوال وباقي الشهور.

وأكد ياسين مليكي، المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز لرصد الأهلة وأبحاث القمر، المشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلقة بمركز برج الساعة للأهلة والتوقيت والفلك، أنه "اعتبارا من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصدا إسلامياً للأهلة، ومن خلاله يتم رصد هلال شهري رمضان وشوال وسائر الشهور، كونه يضم مجموعة مناظير عالمية".

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وقال مليكي لصحيفة "سبق" السعودية، إن "المركز فريد من نوعه وبه أدق مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، مما يثبت ذلك أن المملكة تقودالعالم الإسلامي بموضوع الوقت والمواقيت"، بحسب سكاي نيوز.

وتابع: "سيسهم مع العالم ككل من وكالات الفضاء العالمية مثل الأميركية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وسيتم رصد هلالي شهر رمضانالمبارك والعيد العام المقبل من خلاله، ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة".

وكانت تقارير صحفية تحدثت أن المملكة العربية السعودية أخطأت في تحري هلال شهر شوال حيث أعلنت رمضان 29 يوما والثلاثاء أول أيام عيد الفطر، في حين أكدت مراكز فلكية أن الاربعاء هو أول أيام العيد.