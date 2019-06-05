بالصور.. أمير الجوف يحتفل بالعيد مع ذوي الاحتياجات الخاصة

رعى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك، الذي تقيمه أمانة المنطقة، وذلك بحديقة الأمانة لأنسنة المدن بمدينة سكاكا.

وفور وصوله أمير الجوف إلى مقر الحفل مساء أمس الثلاثاء، صافح عددًا من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لنادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم عُزف السلام الملكي، بعدها بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

من جانبه، رحب أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، في كلمته، بأمير المنطقة راعي الحفل، مقدماً التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة.

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وأضاف الغامدي أن الأمانة وبمشاركة عدد من الجهات قامت بإعداد برامج وأنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية متعددة في جميع المتنزهات والساحات والميادين، فرحة بعيد الفطر المبارك، لخدمة أهالي المنطقة.

بعد ذلك ألقى الشاعر متعب النصار قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع مشهدًا حواريًّا بعنوان «العيد زمان»، تبعه عرض مرئي اشتمل على جهود الأمانة في إنشاء بعض المجمعات التي تستفيد منها الأسر المنتجة، ثم شاهد الجميع أوبريت «العيد» أعقبه تقديم العرضة السعودية.

حضر الحفل وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكلاء الإمارة ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطن.