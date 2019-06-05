فيديو جراف.. 4 أسباب تزيد مخاطر الألعاب النارية على الأطفال

أوضح الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، مخاطر الألعاب النارية على الأطفال، خاصة خلال فترات الاحتفالات والأعياد.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، فيديوجراف، أوضح من خلاله أن الأطفال هم الأكثر عرضة لمخاطر الألعاب النارية في المناسبات والأعياد، وذلك لعدة أسباب، أهمها:

أولًا: الإهمال وعدم المبالاة، إما من قبل الوالدين أو الاشخاص المرافقين للأطفال، ثانيًا: توفر الألعاب النارية بعدة أماكن وبيعها للأطفال، ثالثًا: نوعية الألعاب النارية؛ حيث إن أغلبها مضرة ودرجة حرارتها مرتفعة وسهلة الانفجار، رابعًا: قرب جسم الطفل من الالعاب النارية ومكان الاشتعال يؤدي إلى إصابته.

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وكان مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبدالله الحارثي، أوضح في وقت سابق، أن استخدام الأطفال أو الشباب لهذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات، فضلًا عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة أو المنازل أو الاستراحات.

وطالب العقيد الحارثي، من أولياء الأمور، بضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، خصوصًا أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها بما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًّا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها، داعيًّا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق للتصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة.

وشدد العقيد الحارثي على أهمية مراقبة الأبناء أثناء وجودهم في المدن الترفيهية، ومساعدتهم في اختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم، مع التأكد من توفر اشتراطات ووسائل السلامة