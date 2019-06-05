السليم يرعى عنيزة سحابة عيد

رعى محافظ عنيزة، عبدالرحمن إبراهيم السليم، المعايدة السنوية لبلدية عنيزة ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك، تحت شعار «عنيزة سحابة عيد» وذلك في مصلى الحمراء، وبحضور وكيل المحافظة سعد عبدالله السليم، ورئيس البلدية المهندس خلف العتيبي، وأعضاء لجنة الأهالي، وجمع من المواطنين.

وبارك المحافظ للجميع هذه المناسبة السعيدة، متمنيا أن يقبل الله وأن يعيد الأفراح أعواما وأعواما، وأن يحفظ دوت الخليج من كل مكروه. من جانبه، رحّب رئيس البلدية بالحضور، مشيرا إلى أن البلدية أنهت كل الاستعدادات تأهبا لاحتفالات عيد الفطر المبارك، والتي ستقام في كثير من المواقع، أهمها مركز الملك فهد الحضاري الذي سيحتضن الحفل الرسمي، ويتخلله تنفيذ عدد من البرامج، مثل: الأوبريت والفنون الشعبية، والحكايات والأمسيات الشعرية الرجالية والنسائية، وحلق يا وطن وأكشخ وأعياد، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة في مصليات العيد وساحة السوق وبعض المواقع الحيوية، منوها بالاستعداد المبكر والتجهيزات الكبيرة التي قدمتها البلدية، في سبيل تنفيذ احتفالية تواكب تطلعات الأهالي.