السعودية اليوم / قوات الإحتلال تعتقل شابين من مخيم عايدة شمال بيت لحم



بيت لحم 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية محلية في بيت لحم: بأن قوات الاحتلال اعتقلت ياسين مأمون عبد القادر بدير، ونصار رائد عبد القادر بدير، بعد مداهمة منزلي عائلتيهما.

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16:02ت م

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