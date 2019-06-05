السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة عشاء للسلك الدبلوماسي العربي المعتمد لدى الجزائر



الجزائر 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين بالجزائر، عبد العزيز بن ابراهيم العميريني، الليلة الماضية، مأدبة عشاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمنزله بالعاصمة الجزائرية، حضرها رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى الجزائر، وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين بالجزائر، ولفيف من رجالات المجتمع والإعلام الجزائري.

وجرى خلال المناسبة، تبادل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، متمنين للمملكة العربية

وعبر السفير العميريني عن شكره وامتنانه للجميع على تهنئتهم بالعيد وعلى مشاعرهم الطيبة تجاة المملكة، متضرعًا إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وعلى المملكة وشعبها، وعلى الجزائر الشقيقة، والمسلمين، بالخير واليمن والبركات.

// انتهى //

16:02ت م

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الجزائر 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين بالجزائر، عبد العزيز بن ابراهيم العميريني، الليلة الماضية، مأدبة عشاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمنزله بالعاصمة الجزائرية، حضرها رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى الجزائر، وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين بالجزائر، ولفيف من رجالات المجتمع والإعلام الجزائري.وجرى خلال المناسبة، تبادل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، متمنين للمملكة العربية السعودية مزيدًا من التطور والنمو في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.وعبر السفير العميريني عن شكره وامتنانه للجميع على تهنئتهم بالعيد وعلى مشاعرهم الطيبة تجاة المملكة، متضرعًا إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وعلى المملكة وشعبها، وعلى الجزائر الشقيقة، والمسلمين، بالخير واليمن والبركات.// انتهى //16:02ت م0066

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