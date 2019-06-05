السعودية اليوم / البحرين تستنكر الهجوم الإرهابي في مدينة العريش المصرية



المنامة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

ادانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش المصرية، وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن.

وأعربت في بيان لوزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي القتلى، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن بكل قوة مع مصر ووقوفها إلى جانبها في جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.

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15:10ت م

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