السعودية اليوم / سمو أمير نجران يعايد الشيخ أبو ساق



نجران 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

زار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم, الشيخ علي بن جابر أبو ساق في منزله بحي الفيصلية لتهنئته بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والوطن والمواطن، بالخير والبركات، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وذلك بحضور الشيخ جابر بن شرفي أبو ساق.

من جهته، عبّر الشيخ أبو ساق عن صادق تهنئته بعيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، معربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته.

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15:04ت م

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