السعودية اليوم / برنامج معايدة بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب



أبها 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

نظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، حفل معايدة للمصابين بالمواجهات على الحدود الجنوبية من منسوبي القوات المسلحة، الذين يتلقون العلاج في المستشفى؛ بحضور مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن أحمد الشمراني.

ونقل الشمراني للمصابين تهاني ومعايدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر عن تهنئة قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله القفاري, للمصابين بالعيد السعيد .

وقدّم اللواء الركن الشمراني الهدايا للمصابين متمنياً لهم إكمال فرحة العيد بين أهلهم وذويهم، وأن يمن الله عليهم بالشفاء ومغادرة المستشفى، مشيدًا بمواقفهم الشجاعة للدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم.

ورافق مساعد قائد المنطقة خلال هذه الزيارة مدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب العميد الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي، والمدير الطبي الدكتور يحيى القحطاني، وعدد من رؤساء الأقسام الإدارية والطبية بالمستشفى الذين قاموا بمعايدة المرضى المنوّمين على الأسرة البيضاء بجميع أقسام المستشفى ومشاركتهم فرحة العيد، حيث قدموا لهم التهاني بالعيد بالفطر المبارك، إضافة إلى هدايا معدة بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لهم الشفاء العاجل.

// انتهى //

14:42ت م

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أبها 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسنظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، حفل معايدة للمصابين بالمواجهات على الحدود الجنوبية من منسوبي القوات المسلحة، الذين يتلقون العلاج في المستشفى؛ بحضور مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن أحمد الشمراني.ونقل الشمراني للمصابين تهاني ومعايدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -بمناسبة عيد الفطر المبارك .وعبر عن تهنئة قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله القفاري, للمصابين بالعيد السعيد .وقدّم اللواء الركن الشمراني الهدايا للمصابين متمنياً لهم إكمال فرحة العيد بين أهلهم وذويهم، وأن يمن الله عليهم بالشفاء ومغادرة المستشفى، مشيدًا بمواقفهم الشجاعة للدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم.ورافق مساعد قائد المنطقة خلال هذه الزيارة مدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب العميد الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي، والمدير الطبي الدكتور يحيى القحطاني، وعدد من رؤساء الأقسام الإدارية والطبية بالمستشفى الذين قاموا بمعايدة المرضى المنوّمين على الأسرة البيضاء بجميع أقسام المستشفى ومشاركتهم فرحة العيد، حيث قدموا لهم التهاني بالعيد بالفطر المبارك، إضافة إلى هدايا معدة بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لهم الشفاء العاجل.// انتهى //14:42ت م0040

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