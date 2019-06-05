السعودية اليوم / فعاليات شعبية وترفيهية في أبها بمناسبة عيد الفطر



أبها 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

احتضنت حديقة أبها الجديدة أمس أولى فعاليات "ليالي عيد الفطر المبارك" لهذا العام ١٤٤٠ التي تنوعت بين العروض الشعبية والفنية.

واشتملت الفعاليات التي أقيمت على مسرح البحيرة على عروض فلكورية وفنية، إلى جانب فقرات مخصصة للأطفال.

وشهدت مدينة الألعاب الترفيهية إقبالاً من العائلات والأطفال، فيما جذبت الألعاب الإلكترونية معظم الشباب.

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13:49ت م

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