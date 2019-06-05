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فيديو.. إمام جامع الراجحي يتعرض لوعكة أثناء الصلاة والمؤذن يخلفه بالمصلين
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعرَّض إمام جامع الراجحي في الرياض الشيخ صالح الهبدان، لتعبٍ مفاجئ أثناء إمامة المصلين، لينسحب إلى الخلف ويحل محله المؤذن، في مشهد نادر حدوثه، وهو يسمى الاستخلاف في الصلاة.
وأظهر مقطع فيديو، إحدى صلوات الجماعة في جامع الراجحي، حيث كان الإمام الهبدان يقرأ في إحدى ركعاتها ما تيسر من القرآن، إلا أنه عانى من تعب مفاجئ فأكمل سورة الفاتحة بصعوبة، ولم يتمكن من إكمال قراءة الآيات، لألم في حلقه، رغم محاولاته المتكررة استكمال الصلاة كإمام.
وبين الفيديو تراجع الإمام إلى الصف الأول وحل محله مؤذن الجامع، ولم يبدأ المؤذن الركعة من البداية بل استكمل مباشرة الآية التي كان الإمام يقرأها.
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