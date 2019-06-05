لأول مرة.. “موسم العيد” ينطلق بهوية موحدة وشاملة في جميع أنحاء المملكة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

انطلق “موسم العيد” -ولأول مرة- بهوية بصرية موحدة وشاملة في جميع أنحاء المملكة تحت مظلة “مواسم السعودية”، بهدف إعادة البهجة والفرح الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، وبما يتناغم مع مكانة المملكة ودورها الريادي، واهتمامها بتوحيد قلوب وعواطف الشعوب الإسلامية في كل مكان.

وتضم فعاليات “موسم العيد” أكثر من 900 عرض، وما يزيد على 350 فعالية حول المملكة، تم تدشينها عبر 3 مسارات لتعزيز نشر مشاعر “اللمة والمحبة، والبهجة والسعادة، والمتعة والاحتفال”، وكل منها يشمل نوعية من البرامج والأنشطة التي تغطي جانبًا مهمًا يتماشى مع التفاعل الإيجابي واحتياجات كل شرائح المجتمع ومتطلباتها.

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وضمن مسار تعزيز “اللمة والمحبة”، استقبلت المراكز التجارية رواد العيد للاستمتاع بالمطاعم والمقاهي والتسوق والسينما وألعاب الأطفال على مدى 24 ساعة، وفي مدينة الرياض استقبلت “خيمة العيد” بجوار مصليات العيد سكان الأحياء المجاورة الذين تبادلوا التهاني بالعيد مع الأطباق المتنوعة للحلوى والفطور، وتم توزيع الهدايا للأطفال في مظهر يمثل العادات الجميلة المتأصلة في المجتمع السعودي؛ كما قدمت مجموعة ضخمة من المطاعم والفنادق العروض الخاصة بإفطار العيد حتى ساعات متأخرة من النهار لاستيعاب تقلب ساعات النوم في هذه الأيام، كما انطلقت “مدن العيد” في الحدائق العامة لاستقبال رواد العيد في أجواء كرنفالية مبهجة شملت العروض الترفيهية وتوزيع الهدايا للأطفال.

وبرزت مظاهر عيد الفطر مع مسار “البهجة والسعادة” مع الشوارع الرئيسة والميادين ومراكز الاحتفالات الرسمية المزينة بإضاءات متناسقة مع هوية العيد، كما انطلقت الألعاب النارية بألوان هوية العيد وستستمر طوال أيام العيد، ومنذ إعلان رؤية هلال شهر شوال استمع الجميع وعبر كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل للأغاني الخاصة من إنتاج “موسم العيد”، حيث جدد الفنان الكبير محمد عبده أغنيته الشهيرة “من العايدين” وشدا الفنان القدير راشد الماجد بأغنية جديدة بعنوان “كل عام والعيد يجمعنا”، والفنان عبدالمجيد عبدالله بأغنية “جانا العيد وغنينا”، والفنان ماجد المهندس بأغنية “هل بفرحته”.

ومع أولى ساعات العيد انطلقت العروض والفعاليات في كل مناطق المملكة لتكتمل معها مظاهر “المتعة والاحتفال”، فقد شهد “هذا العيد” تحديدًا إعادة إحياء الفن المسرحي مع أشهر نجوم الكوميديا السعودية والعربية، ولأول مرة على مستوى المنطقة تم تقديم عروض السيرك وعروض الترفيه العالمية الشهيرة في أجواء كرنفالية غير مسبوقة، إضافة إلى إحياء كبار نجوم الفن والطرب للعديد من الحفلات التي ستستمر طوال أيام العيد.

وسعيًا إلى توفير المعلومات الخاصة بالمواقع وعدد الفعاليات والأنشطة؛ فقد حرص “موسم العيد” على تدشين تطبيق خاص بالأجهزة الذكية لتسهيل الحصول على المعلومة، ويقدم التطبيق كل التفاصيل والمواقع والأوقات وطرق شراء التذاكر لبعض الفعاليات، إضافة إلى حسابات “موسم العيد” الرسمية في مواقع التواصل، وموقع “مواسم السعودية” الإلكتروني.