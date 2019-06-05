شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: 9 إصابات في حادث انقلاب مركبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أصيب 9 أشخاص في حادثة انقلاب لمركبة شمال كبري ذهبان بمحافظة جدة اليوم الأربعاء. وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، تلقت صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد بوقوع حادثة انقلاب مركبة نتج عنها 9 إصابات. وأوضح أبو زيد أنه وفور تلقي البلاغ هرعت 4 فرق إسعافيه وفرقة عناية متقدمة، إلى موقع الحادث، وتبين وجود 9 إصابات توزعت إحداها إصابة حرجة و 4 إصابات حالتها متوسطة، و 4 إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع، مشيراً إلى نقل 9 حالات إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.



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