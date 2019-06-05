ساحة عروض حي الجزيرة تجتذب سكان الرياض ابتهاجا بالعيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اجتذبت ساحة العروض والاحتفالات بحي الجزيرة سكان مدينة الرياض خلال موسم العيد، حيث نظمت أمانة منطقة الرياض في الساحة عددا من الفعاليات الاحتفالية في إطار تنفيذها لبرنامج عيد الفطر المبارك الذي يضم 220 فعالية في 30 موقعا.

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وشملت فعاليات ساحة العروض والاحتفالات بحي الجزيرة، المسرحية المفتوحة (المشراق)، القرية التراثية، خيمة الضيافة، الخيمة الشعبية،

​​​الألعاب التراثية، عربات حلوى العيد، وخيمة المواهب، إلى جانب مشاركة 35 أسرة منتجة.