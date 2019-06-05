السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بتنظيم من أمانة المنطقة في مسرح جامعة الأمير سلطان،

مسرحية "الهاربون" تطل على سكان مدينة الرياض في موسم العيد.

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انطلق العرض المسرحي الكوميدي "الهاربون" في مساء أول أيام عيد الفطر المبارك بجامعة الأمير سلطان، ويستمر حتى ثالث أيام العيد بتنظيم من أمانة منطقة الرياض، ضمن برنامجها لموسم العيد الذي يضم 220 فعالية في 30 موقعا.

وتتناول المسرحية عددا من قضايا الشباب كالبطالة والتعصب الرياضي وغيرها من الموضوعات الاجتماعية، وتأتي من تأليف عبدالملك الهويمل وإخراج عبدالرحمن العنزي وبطولة علي إبراهيم، بشير غنيم، عبدالعزيز السكيرين، وتمثيل شجاع نشاط، محمد مقبل، عادل الزهراني، عبدالله الحمادي، أحمد علامه، محمد الرفاعي، طارق وليد، غازي حمد وفيصل مرشدي.

وعند الهدف العام للمسرحية، قال الفنان علي إبراهيم: العمل يسعى إلى تحفيز الشباب على مواجهة التحديات اليومية وعدم الهرب منها، إذ إن الهروب سلوك خاطئ يزيد من تفاقم الأزمات ويبعد الإنسان عن إيجاد الحلول المناسبة لقضاياه الاجتماعية.

وأضاف "عودة النشاط المسرحي في أيام العيد بهذه القوّة يستوجب منا شكر أمانة منطقة الرياض التي ذللت أمامنا جميع المصاعب، وهيأت المسارح لاحتضان الأعمال المسرحية السعودية، فالمسرح مهم في حياة الشعوب ومرآة تعكس حجم الإرث الثقافي الزاخر في وطننا، كما أن الأعمال المسرحية كانت ولا تزال هي من ينتج الفنانين والكتاب والمخرجين، وفي بلدنا ولله الحمد مواهب فنبة تستحق أن يحتفى بها".