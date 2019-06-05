شكرا لقرائتكم فعاليات شعبية وترفيهية في أبها بمناسبة عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-05 فعاليات شعبية وترفيهية في أبها بمناسبة عيد الفطر متابعات الخليج 365 - واس احتضنت حديقة أبها الجديدة أمس أولى فعاليات “ليالي عيد الفطر المبارك” لهذا العام ١٤٤٠ التي تنوعت بين العروض الشعبية والفنية.

واشتملت الفعاليات التي أقيمت على مسرح البحيرة على عروض فلكورية وفنية، إلى جانب فقرات مخصصة للأطفال.

وشهدت مدينة الألعاب الترفيهية إقبالاً من العائلات والأطفال، فيما جذبت الألعاب الإلكترونية معظم الشباب.









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