كواليس إجلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية سافيز والتحالف: لا نريد إيصال أي رسالة

2019-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن إجلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية المشبوهة “سافيز” المتواجدة في البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري في مدينة جازان إثر تعرضه لطارئ صحي “مبادرة إنسانية”، مؤكدًا أن التحالف لا يريد “إيصال أي رسالة” من هذا الإجلاء.

وأكد المالكي في مقابلة مع قناة “العربية”، أن السفير الإيراني في جنيف تقدم بطلب لسفير السعودية في الأمم المتحدة لهذا الغرض، مضيفًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف كانت قد بدأت عملية الاستجابة فور وصول البلاغ من مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة الذي كان قد تلقى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني إثر ورود طلب استغاثة من السفينة سافيز لوجود أحد المصابين على متنها بحالة صحية سيئة جدًا.

وشدد المالكي على أنها “لفتة وبادرة إنسانية”، وأن جهود التحالف لا تقتصر على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث كانت للتحالف جهود سابقة في مجال الإنقاذ حين تعرضت إحدى السفن التي تحمل علم بنما منذ شهرين لحريق وتم إنقاذ طاقمها بالكامل.

وشرح أن سفينة “سافيز” الإيرانية هي سفينة عسكرية مسجلة تحت غطاء مدني وتجاري، مضيفًا أن لهذه السفينة قدرات عسكرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وقد أضرّت بمصالح الشعب اليمني.

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وتابع المالكي: “لكن هذا لا يتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف ومع المبادئ الأخلاقية والإنسانية والأعراف الدولية”.

وأضاف أن السفينة الإيرانية موجودة بطاقمها في البحر الأحمر منذ عام 2016، وقد ورد نداء الاستغاثة اليوم بعد سقوط أحد أفراد الطاقم داخل السفينة.

وأضاف أن عملية الاستجابة الفورية بدأت في الصبح الباكر، حيث وجّه التحالف إحدى سفنه القريبة من السفينة الإيرانية، وصعد أفراد الطاقم الطبي للتحالف إلى سافيز وقيّموا الحالة الطبية وقدموا الرعاية الصحية الأولية للمصاب الذي كان في حالة صحية سيئة جدًا، وتم إجلاء المصاب عبر إحدى طائرات التحالف العمودية إلى المستشفى العسكري في مدينة جازان.

وأكد المالكي أن السعودية ستتعامل بشكل إنساني مع المصاب، مذكّرًا بأن التحالف استجاب للاستغاثة حتى قبل ورود الطلب من السفير الإيراني في جنيف وذلك احترامًا للقيم الإسلامية والإنسانية وللأعراف الدولية. وتابع: “هذا واجب إنساني من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف وبتوجيهات عليا من القيادة في السعودية. وهذا ليس بغريب على القيادة السعودية والتحالف بالقيام بالواجبات الإنسانية”.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الثلاثاء، إجلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية “سافيز” المشبوهة المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.