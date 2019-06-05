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هكذا رد ترامب على سؤال بشأن احتمالية الحرب مع إيران

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2019-06-05

هكذا رد ترامب على سؤال بشأن احتمالية الحرب مع إيران

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من العاصمة البريطانية لندن حول احتمال الحرب مع إيران أن “دائمًا هناك فرصة”، إلا أن ترمب تابع “أفضل التحاور مع إيران”.

وأضاف ترمب في مقابلة تلفزيونية له الأربعاء، “إيران كانت مكانًا عدوانيًا جدًا عندما وصلت للسلطة.. كانت الدولة الإرهابية الأولى في العالم آنذاك وربما لا تزال اليوم”.

وأعلن ترمب أنه لا يمانع التحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

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وكان الرئيس الأميركي قد أكد أن واشنطن عازمة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مضيفًا أن أميركا عازمة مع البريطانيين على التصدي لأعمال إيران الإرهابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع الرئيس ترمب برئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، أمس الثلاثاء.

وأضاف ترمب أن أميركا عازمة مع البريطانيين على منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

 





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