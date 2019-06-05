ألعاب نارية وقصائد وعرضة في احتفال أهالي رفحاء بعيد الفطر

2019-06-05

متابعات الخليج 365 - رفحاء

دشن محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني الاحتفال الرسمي لأهالي محافظة رفحاء بعيد الفطر المبارك (عيدكم شمالي 1440هـ)، بحضور عددٍ من المسؤولين والأهالي، والمقيمين.

وفور وصوله مركز الاحتفالات، تجول العماني في بازار العيد بأقسامه المختلفة داخل المركز، كما وقع في رمزية تجديد البيعة الثانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اللوحة الخاصة بذلك في مركز الاحتفالات، ثم زار رواق درب زبيدة وشاهد والحضور صوراً تحكي تاريخ الدرب، كما تجول في رواق التابلين وشاهد الصور التي تحكي تاريخه.

بعد ذلك توجه لصالة الحفل الذي قدمه عبدالله العايش والذي بُدئ بالسلام الملكي ثم بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ محمد الشمري، ثم كلمة الأهالي ألقاها ياسين العلاوي، تلتها قصيدة فصيحة للشاعر سعد بن عقيل الشمري، ثم قصيدة نبطية للشاعر محسن الشاهر.

وبعد ذلك أوبريت “ينعاد عيد المملكة”، ثم تكريم الداعمين، وتلى ذلك العرضة السعودية لفرقة الفنون الشعبية حيث شارك المحافظ وعددًا من المسؤولين والأهالي فيها، ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.

وختم الحفل وفعاليات اليوم الأول بفقرة انطلاق الألعاب النارية التي أنارت سماء المحافظة وسط تفاعل مميز من الحضور الكبير.

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