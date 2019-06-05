“الغذاء والدواء” تعلن نسبة الملتزمين بالسعرات الحرارية من محال المخبوزات

واس - الخليج 365

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسحاً ميدانياً لمنافذ بيع المخبوزات والحلويات قبل عيد الفطر المبارك، للتحقق من تطبيق لائحة السعرات الحرارية على المنتجات المعروضة للبيع إضافة إلى التحقق من تواريخ الصلاحية واشتراطات التخزين.

وتبين أن نحو 70 في المئة من محال بيع المخبوزات والحلويات في الرياض والقصيم ملتزمة بتطبيق لائحة السعرات الحرارية التي ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المنشآت الغذائية بوضعها على الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها للمستهلك.

وشملت أبرز المخالفات التي رصدها مفتشو “الهيئة” في المنشآت المخالفة، حساب السعرات الحرارية بطريقة غير صحيحة، وعدم وضع السعرات الحرارية على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل واضح، وعدم وضع السعرات الحرارية مقابل كل صنف من أصناف الطعام في القائمة، وعدم تحديد السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل طريقة إعداد، وعدم وجود عبارة “يحتاج البالغون إلى 2000 سعر حراري في المتوسط يومياً، وقد تختلف الاحتياجات”.

وتطبّق لائحة وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل؛ على جميع المنشآت الغذائية من المطاعم والمقاهي ومحلات الآيسكريم، ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز والحلويات والكافتيريات الموجودة بالمتاجر والسوبر ماركت، والمنتزهات الترفيهية، وفي الكليات والجامعات، والجهات الحكومية.

وتشدد اللائحة على ضرورة عرض السعرات الحرارية بطريقة واضحة، وأن تكون في الواجهة الأمامية مقابلة لكل صنف من أصناف الطعام في القائمة، وأن توضع على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل دائم سواء كانت القائمة على لوحة خشبية، أو شاشة الكترونية، أو أي شكل من الأشكال، وأن يتم عرض محتويات الطبق، وفي حال تم عرض طبق الطعام على شكل وحدات فردية مقسمة يجب أن توضع السعرات الحرارية لكل وحدة، وأن يتم الإعلان عن السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل الطلبات الجانبية في قائمة الطعام، كالآيسكريم والمشروبات الغازية، والكعك والصلصات، وللأطعمة التي يتم إعدادها بطرق مختلفة، كالدجاج المشوي أو المقلي، أو المنكهة بالأعشاب.