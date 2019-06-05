الان تتابع سجون الباحة تنظم حفلا للنزلاء وأسرهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365 نظمت إدارة السجون بمنطقة الباحة اليوم الأربعاء حفل معايدة للنزلاء بمشاركة أسرهم وذويهم. وأوضحت إدارة سجون المنطقة أن الاحتفاء يأتي ضمن برامج السجون المقدمة للنزلاءعلى مدار العام ومشاركتهم في مختلف المناسبات.

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