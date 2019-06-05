محمد بن مسعود - الدمام - تضمّنت مسابقات وإلقاء الأناشيد وتوزيع الهدايا عليهم أقام قسم الـعلاج بالعمل والرعاية النهارية بمستشفى الصحة النفسية بالقصيم، صلاة العيد الفطر، بحـضور رئيس القسم صالح الهريش والعاملين هناك، وبمشاركة نزلاء أقسام التنويم الداخلية. وقال رئيس قسم العلاج بالعمل والرعاية النهارية صالح الهريش: مشاركة النزلاء صلاة العيد وإقامتها داخل المستشفى وتهنئتهم بالعيد وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، ونقل أجواء العيد ومظاهر الفرح لهم؛ جاء في إطار أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تقدمها إدارة المستشفى لنزلائها ونزيلاتها. وأضاف: برنامج العيد للنزلاء يستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال تنظيم برامج ثقافية، وترفيهية، وتوعوية، ومسابقات منوعة، كما يشتمل البرنامج على إلقاء الأناشيد والشيلات وتوزيع هدايا على النزلاء. يُذكر أن هذه الاحتفالات تُقام بشكل سنوي لمشاركة نزلاء المستشفى فرحة العيد. نزلاء "نفسية القصيم" يعيشون فرحة العيد ببرامج ترفيهية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-05 أقام قسم الـعلاج بالعمل والرعاية النهارية بمستشفى الصحة النفسية بالقصيم، صلاة العيد الفطر، بحـضور رئيس القسم صالح الهريش والعاملين هناك، وبمشاركة نزلاء أقسام التنويم الداخلية. وقال رئيس قسم العلاج بالعمل والرعاية النهارية صالح الهريش: مشاركة النزلاء صلاة العيد وإقامتها داخل المستشفى وتهنئتهم بالعيد وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، ونقل أجواء العيد ومظاهر الفرح لهم؛ جاء في إطار أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تقدمها إدارة المستشفى لنزلائها ونزيلاتها. وأضاف: برنامج العيد للنزلاء يستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال تنظيم برامج ثقافية، وترفيهية، وتوعوية، ومسابقات منوعة، كما يشتمل البرنامج على إلقاء الأناشيد والشيلات وتوزيع هدايا على النزلاء. Advertisements يُذكر أن هذه الاحتفالات تُقام بشكل سنوي لمشاركة نزلاء المستشفى فرحة العيد. 05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440 02:33 PM تضمّنت مسابقات وإلقاء الأناشيد وتوزيع الهدايا عليهم تضمّنت مسابقات وإلقاء الأناشيد وتوزيع الهدايا عليهم أقام قسم الـعلاج بالعمل والرعاية النهارية بمستشفى الصحة النفسية بالقصيم، صلاة العيد الفطر، بحـضور رئيس القسم صالح الهريش والعاملين هناك، وبمشاركة نزلاء أقسام التنويم الداخلية. وقال رئيس قسم العلاج بالعمل والرعاية النهارية صالح الهريش: مشاركة النزلاء صلاة العيد وإقامتها داخل المستشفى وتهنئتهم بالعيد وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، ونقل أجواء العيد ومظاهر الفرح لهم؛ جاء في إطار أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تقدمها إدارة المستشفى لنزلائها ونزيلاتها. وأضاف: برنامج العيد للنزلاء يستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال تنظيم برامج ثقافية، وترفيهية، وتوعوية، ومسابقات منوعة، كما يشتمل البرنامج على إلقاء الأناشيد والشيلات وتوزيع هدايا على النزلاء. يُذكر أن هذه الاحتفالات تُقام بشكل سنوي لمشاركة نزلاء المستشفى فرحة العيد. ، نزلاء "نفسية القصيم" يعيشون فرحة العيد ببرامج ترفيهية ،

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