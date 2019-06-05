، الباحة.. العرضة حاضرة في احتفالات أهالي جبل شدا الأسفل بالعيد ،

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احتفل أهالي جبل شدا الأسفل بمحافظة المخواة التابع لمنطقة الباحة، يوم أمس الثلاثاء، بعيد الفطر المبارك الذي أظهر فيه الأهالي فرحتهم بالعيد؛ وذلك من خلال تعدد الفعاليات التي شهدتها مختلف قرى الجبل ومن أهمها العرضة الشعبية.
الجدير بالذكر أن أهالي جبل شدا الأسفل بمنطقة الباحة، دأبوا على إقامة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك منذ سنين طويلة وعلى مستوى جميع القرى، فبعد أداء صلاة العيد يقف الناس داخل المصلى للسلام على بعضهم والتهنئة بحلول العيد.
ويليها مباشرة توجه الجميع إلى مكان قريب من مصلى العيد لتناول وجبة الإفطار ومن ثم يقوم الأهالي بالزيارات على القرى الأساسية والكبيرة في الجبل؛ للمعايدة وتناول القهوة وبعض الأكلات الشعبية حتى المساء.
وتختتم المعايدة على إيقاعات العرضة الشعبية؛ حيث يستقرون في آخر قرية بالجبل وفيها يحلو السهر على إيقاعات العرضة الشعبية إلى ساعات متأخرة من الليل.
الباحة.. العرضة حاضرة في احتفالات أهالي جبل شدا الأسفل بالعيدسلطان السهيمي الخليج 365 2019-06-05
احتفل أهالي جبل شدا الأسفل بمحافظة المخواة التابع لمنطقة الباحة، يوم أمس الثلاثاء، بعيد الفطر المبارك الذي أظهر فيه الأهالي فرحتهم بالعيد؛ وذلك من خلال تعدد الفعاليات التي شهدتها مختلف قرى الجبل ومن أهمها العرضة الشعبية.
الجدير بالذكر أن أهالي جبل شدا الأسفل بمنطقة الباحة، دأبوا على إقامة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك منذ سنين طويلة وعلى مستوى جميع القرى، فبعد أداء صلاة العيد يقف الناس داخل المصلى للسلام على بعضهم والتهنئة بحلول العيد.
ويليها مباشرة توجه الجميع إلى مكان قريب من مصلى العيد لتناول وجبة الإفطار ومن ثم يقوم الأهالي بالزيارات على القرى الأساسية والكبيرة في الجبل؛ للمعايدة وتناول القهوة وبعض الأكلات الشعبية حتى المساء.
وتختتم المعايدة على إيقاعات العرضة الشعبية؛ حيث يستقرون في آخر قرية بالجبل وفيها يحلو السهر على إيقاعات العرضة الشعبية إلى ساعات متأخرة من الليل.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
01:51 PM
يتناول السكان وجبة الإفطار الجماعي ويزورون بعضهم والقرى الأخرى
احتفل أهالي جبل شدا الأسفل بمحافظة المخواة التابع لمنطقة الباحة، يوم أمس الثلاثاء، بعيد الفطر المبارك الذي أظهر فيه الأهالي فرحتهم بالعيد؛ وذلك من خلال تعدد الفعاليات التي شهدتها مختلف قرى الجبل ومن أهمها العرضة الشعبية.
الجدير بالذكر أن أهالي جبل شدا الأسفل بمنطقة الباحة، دأبوا على إقامة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك منذ سنين طويلة وعلى مستوى جميع القرى، فبعد أداء صلاة العيد يقف الناس داخل المصلى للسلام على بعضهم والتهنئة بحلول العيد.
ويليها مباشرة توجه الجميع إلى مكان قريب من مصلى العيد لتناول وجبة الإفطار ومن ثم يقوم الأهالي بالزيارات على القرى الأساسية والكبيرة في الجبل؛ للمعايدة وتناول القهوة وبعض الأكلات الشعبية حتى المساء.
وتختتم المعايدة على إيقاعات العرضة الشعبية؛ حيث يستقرون في آخر قرية بالجبل وفيها يحلو السهر على إيقاعات العرضة الشعبية إلى ساعات متأخرة من الليل.
، الباحة.. العرضة حاضرة في احتفالات أهالي جبل شدا الأسفل بالعيد ،
المصدر : الخليج 365
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