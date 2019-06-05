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قالت وزارة الطاقة الروسية، يوم الأربعاء: إن وزيرَي الطاقة: السعودي خالد الفالح، والروسي ألكسندر نوفاك، سيرأسان لجنة معنيّة بالتجارة والاقتصاد في موسكو يوم الاثنين القادم العاشر من يونيو.
ووفق ما نقلته "رويترز": ذكرت الوزارة أن الفالح ونوفاك سيناقشان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالَي الطاقة والزراعة.
الاثنين المقبل.. "الفالح" و"نوفاك" يناقشان التعاون التجاري والاقتصاديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-05
قالت وزارة الطاقة الروسية، يوم الأربعاء: إن وزيرَي الطاقة: السعودي خالد الفالح، والروسي ألكسندر نوفاك، سيرأسان لجنة معنيّة بالتجارة والاقتصاد في موسكو يوم الاثنين القادم العاشر من يونيو.
ووفق ما نقلته "رويترز": ذكرت الوزارة أن الفالح ونوفاك سيناقشان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالَي الطاقة والزراعة.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
01:56 PM
يبحثان خلال اجتماعهما بموسكو مشروعات مشتركة في الطاقة والزراعة
قالت وزارة الطاقة الروسية، يوم الأربعاء: إن وزيرَي الطاقة: السعودي خالد الفالح، والروسي ألكسندر نوفاك، سيرأسان لجنة معنيّة بالتجارة والاقتصاد في موسكو يوم الاثنين القادم العاشر من يونيو.
ووفق ما نقلته "رويترز": ذكرت الوزارة أن الفالح ونوفاك سيناقشان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالَي الطاقة والزراعة.
، الاثنين المقبل.. "الفالح" و"نوفاك" يناقشان التعاون التجاري والاقتصادي ،
المصدر : الخليج 365
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