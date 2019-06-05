، الاثنين المقبل.. "الفالح" و"نوفاك" يناقشان التعاون التجاري والاقتصادي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبحثان خلال اجتماعهما بموسكو مشروعات مشتركة في الطاقة والزراعة

قالت وزارة الطاقة الروسية، يوم الأربعاء: إن وزيرَي الطاقة: السعودي خالد الفالح، والروسي ألكسندر نوفاك، سيرأسان لجنة معنيّة بالتجارة والاقتصاد في موسكو يوم الاثنين القادم العاشر من يونيو.

ووفق ما نقلته "رويترز": ذكرت الوزارة أن الفالح ونوفاك سيناقشان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالَي الطاقة والزراعة.