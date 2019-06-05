، "إغاثي الملك سلمان" نفّذ 15 مشروعًا لتفطير الصائمين بـ13 بلدًا في رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بقيمة 14 مليونًا و44 ألف دولار أمريكي استفاد منها مليون و699 ألف شخص

أكد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أنه سعيًا من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للوقوف مع الأسر المحتاجة في بلدان العالم الإسلامي الشقيقة وسد الاحتياج الغذائي العاجل؛ فقد نفذت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، 15 مشروعًا لتقديم السلال الرمضانية ووجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 في 13 دولة مسلمة، بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليونًا و44 ألف دولار أمريكي، استفاد منها مليون و699 ألف شخص.

وأوضح أنه جرى في هذا الإطار توزيع 26.634 سلة رمضانية للأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن، استفاد منها 119.152 فردًا، وتوزيع 35 ألف سلة غذائية على 210.000 مستفيد في جمهورية الصومال؛ فيما وزع المركز 13.725 سلة غذائية على 62.430 مستفيدًا في جمهورية السودان، و9.733 سلة غذائية قدمت للمحتاجين في فلسطين استفاد منها 34.040 فردًا، ووزعت 20 ألف سلة غذائية على 120 ألف مستفيد في أفغانستان.

وتابع "الربيعة" كما وزعت 29.810 سلال غذائية على فقراء المجتمع المضيف واللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش استفاد منها 119.240 فردًا، ووزعت 12.400 سلة رمضانية على 74.400 مستفيد في جمهورية تشاد؛ فيما جرى تأمين وتوزيع 306.000 وجبات إفطار جافة استفاد منها 306.000 شخص، و16.067 سلة غذائية استفاد منها 96.402 فرد في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وقدمت 18.250 سلة غذائية في ثلاثة أقاليم باكستانية استفاد منها 91.250 فردًا.

وأفاد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة بأن المركز قام بتأمين وتوزيع 32 ألف سلة غذائية في الجمهورية العربية السورية استفاد منها 192.00 فرد، و10.500 سلة غذائية في جمهورية طاجيكستان استفاد منها 105.000 فرد، ووزعت 7.300، سلة رمضانية على 43.800 شخص في جمهورية ألبانيا؛ فيما قدّم في الجمهورية اللبنانية 1.050 وجبة استفاد منها 70 فردًا، و27.714 سلة غذائية استفاد منها 125.359 فردًا من الطلاب السوريين في لبنان.

وأبان أن المركز نفّذ كذلك مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا على الأطفال اليمنيين في أربع محافظات يمنية؛ هي عدن، وحضرموت، والمهرة، ومأرب؛ استفاد منه 7.590 طفلًا من أطفال الأسر الفقيرة.

وشدد الدكتور عبدالله الربيعة على حرص المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة- على مساندة المعوزين، وتوفير الأمن الغذائي، وسد احتياجات المتضررين؛ راجيًا من الله تعالى أن يجازي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقدمه من عون متواصل للدول والشعوب المحتاجة في جميع دول العالم، وأن يحفظ الله مملكة العطاء والخير والإنسانية.