، الدوسري.. ذهب للعمرة في 24 رمضان واختفى واليوم عثروا على جثته ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان في طريقه لمكة بسيارته وعُثر عليه شمال جبل أسلم غرب وادي الدواسر

عثرت الجهات الأمنية بوادي الدواسر، بمساندة بعض الفِرَق التطوعية قبل قليل، على المواطن حشر بن سويد المسعري الدوسري (56 عامًا)، والذي فُقِد في 24 رمضان، بعد أن قرر الذهاب للعمرة بسيارته؛ إلا أنه اختفى، وتم رصد آخر إحداثية للجوال العائد للمذكور في قرية نميص، وكان آخر اتصال لجواله قبل ثلاثة أيام.

وقالت مصادر "الخليج 365" إنه تم العثور على المفقود متوفى صباح اليوم شمال جبل أسلم غرب محافظة وادي الدواسر عن طريق فِرَق الدفاع المدني وأمن المهمات بوادي الدواسر، وفريق غوث، وفريق "ساعد" التطوعي برنية بقيادة المشرف سلطان السبيعي.