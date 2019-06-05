- 1/2
- 2/2
عثرت الجهات الأمنية بوادي الدواسر، بمساندة بعض الفِرَق التطوعية قبل قليل، على المواطن حشر بن سويد المسعري الدوسري (56 عامًا)، والذي فُقِد في 24 رمضان، بعد أن قرر الذهاب للعمرة بسيارته؛ إلا أنه اختفى، وتم رصد آخر إحداثية للجوال العائد للمذكور في قرية نميص، وكان آخر اتصال لجواله قبل ثلاثة أيام.
وقالت مصادر "الخليج 365" إنه تم العثور على المفقود متوفى صباح اليوم شمال جبل أسلم غرب محافظة وادي الدواسر عن طريق فِرَق الدفاع المدني وأمن المهمات بوادي الدواسر، وفريق غوث، وفريق "ساعد" التطوعي برنية بقيادة المشرف سلطان السبيعي.
الدوسري.. ذهب للعمرة في 24 رمضان واختفى واليوم عثروا على جثتهمحمد طيران الخليج 365 2019-06-05
عثرت الجهات الأمنية بوادي الدواسر، بمساندة بعض الفِرَق التطوعية قبل قليل، على المواطن حشر بن سويد المسعري الدوسري (56 عامًا)، والذي فُقِد في 24 رمضان، بعد أن قرر الذهاب للعمرة بسيارته؛ إلا أنه اختفى، وتم رصد آخر إحداثية للجوال العائد للمذكور في قرية نميص، وكان آخر اتصال لجواله قبل ثلاثة أيام.
وقالت مصادر "الخليج 365" إنه تم العثور على المفقود متوفى صباح اليوم شمال جبل أسلم غرب محافظة وادي الدواسر عن طريق فِرَق الدفاع المدني وأمن المهمات بوادي الدواسر، وفريق غوث، وفريق "ساعد" التطوعي برنية بقيادة المشرف سلطان السبيعي.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
01:04 PM
كان في طريقه لمكة بسيارته وعُثر عليه شمال جبل أسلم غرب وادي الدواسر
عثرت الجهات الأمنية بوادي الدواسر، بمساندة بعض الفِرَق التطوعية قبل قليل، على المواطن حشر بن سويد المسعري الدوسري (56 عامًا)، والذي فُقِد في 24 رمضان، بعد أن قرر الذهاب للعمرة بسيارته؛ إلا أنه اختفى، وتم رصد آخر إحداثية للجوال العائد للمذكور في قرية نميص، وكان آخر اتصال لجواله قبل ثلاثة أيام.
وقالت مصادر "الخليج 365" إنه تم العثور على المفقود متوفى صباح اليوم شمال جبل أسلم غرب محافظة وادي الدواسر عن طريق فِرَق الدفاع المدني وأمن المهمات بوادي الدواسر، وفريق غوث، وفريق "ساعد" التطوعي برنية بقيادة المشرف سلطان السبيعي.
، الدوسري.. ذهب للعمرة في 24 رمضان واختفى واليوم عثروا على جثته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الدوسري.. ذهب للعمرة في 24 رمضان واختفى واليوم عثروا على جثته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.